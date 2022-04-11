فيورنتينا يفوز على نابولي في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق فيورنتينا على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الايطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل أهداف فيورنتينا كل من اللاعبين نيكولاس غونزاليس وغوناثان ايكوني وارثر كابرال في الدقائق 29و 66 و72 بينما سجل لفريق نابولي كل من اللاعبين درايس ميرتنيز وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين 58 و84 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد نابولي عند 66 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف انتر ميلان الوصيف وبفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه تورينو بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع.