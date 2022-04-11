فرع اتحاد الكتاب العرب في السويداء يطلق مبادرة لإنشاء مكتبات صفية

السويداء-سانا

أطلق فرع اتحاد الكتاب العرب في السويداء مبادرة لإنشاء مكتبات صفية في مدارس المحافظة تشجيعاً للقراءة من خلال فعالية نظمها اليوم بالتعاون مع مديرية التربية في مدرسة الشهيد قصي فهد للتعليم الأساسي الحلقة الأولى بالمدينة.

وتضمنت الفعالية لقاء وحواراً جمع عدداً من الأدباء الذين يكتبون للطفل والتلاميذ وتوزيع مجموعة من القصص والهدايا للأطفال.

وشملت الفعالية إنشاء مكتبة صفية بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب وشعبة المكتبات بمديرية التربية بأحد الصفوف تضم مجموعة من الكتب والقصص الموجهة للأطفال تكون في متناولهم بشكل دائم في أوقات فراغهم.

وأوضحت رئيس فرع اتحاد الكتاب الكاتبة وجدان أبو محمود أن المبادرة التي ستشمل مدارس أخرى تهدف إلى بناء علاقة بين الكاتب والقارئ الصغير والاستماع إلى آراء الأطفال وما يدور في نفوسهم وتشجيعهم على القراءة وتنمية مواهبهم وتأكيد أهمية الكتاب في حياتهم.

معاون مدير التربية لشؤون التعليم الأساسي أكرم الحسنية بين أن المبادرة تقام بالتشاركية مع فرع اتحاد الكتاب وتأتي في إطار التشجيع على المطالعة وتفعيل المكتبة الصفية ضمن الأنشطة اللاصفية التي تنمي معارف ومهارات الأطفال بالمدارس.

رئيس شعبة التوجيه التربوي بمديرية التربية الموجه بشار الشوفي لفت إلى أهمية المبادرة لتعويد جيل الأطفال على القراءة وجعل الكتاب صديقهم منذ الصغر بما يسهم في العملية التربوية والتعليمية لتطوير وتنمية سلوكياتهم وثقافتهم وذائقتهم الفكرية والأدبية.

بدوره رأى الكاتب هيثم أبوسعيد أن هذه اللقاءات من شأنها تعريف الأطفال بمن يقرؤون أسماءهم على القصائد والقصص في كتبهم المدرسية وتجعلهم يشعرون بأنهم قريبون منهم ما يسهم بتعزيز القدرة على بناء أحلامهم وطموحاتهم وتطوير نظرتهم للعالم.

مدير المدرسة حسين عقل اعتبر أن المبادرة والمكتبة الأولى من نوعها تسهم في زرع حب القراءة ومطالعة الكتب والقصص بين التلاميذ وإثراء مفرداتهم اللغوية.