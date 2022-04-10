بوتين يبحث في موسكو غداً الملف الأوكراني مع مستشار النمسا

موسكو-سانا

أعلن المستشار النمساوي كارل نهامر أنه سيزور موسكو غداً الاثنين ليبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل وقف الحرب في أوكرانيا.

وقال نهامر في حسابه على موقع تويتر: “سألتقي غداً مع فلاديمير بوتين في موسكو، نحن محايدون عسكرياً، نحتاج إلى ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار”.

وأشار نهامر إلى أنه أبلغ رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والمستشار الألماني ورئيسي تركيا وأوكرانيا بزيارته إلى موسكو من جانبه أكد الكرملين أنه من المقرر إجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي ومستشار النمسا في موسكو يوم غد الاثنين.

وزار نيهامر أوكرانيا أمس حيث التقى الرئيس فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال وعمدة كييف فيتالي كليتشكو وهذه أول زيارة للمستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو منذ توليه منصبه نهاية العام الماضي خلفاً للمستشار المستقيل سيباستيان كورتس.

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