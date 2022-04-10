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الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على محيط عين عيسى والطريق الدولي بريف الرقة

2022-04-10

الرقة-سانا

اعتدى مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بالقذائف على محيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي M4 بريف الرقة الشمالي انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها في منطقة تل أبيض.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مرتزقة الاحتلال التركي استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة المناطق السكنية في محيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي M4 بالريف الشمالي ما تسبب بوقوع دمار في منازل عدد من المواطنين وممتلكاتهم دون ورود معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

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