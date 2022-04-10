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سبارتاك موسكو يفوز على أرسنال في الدوري الروسي الممتاز

2022-04-10

موسكو-سانا

فاز سبارتاك موسكو على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

افتتح سبارتاك التسجيل بالدقيقة الـ53 عن طريق رومان زوبنين وليسجل بعدها الجامايكي شامار نيكولسون الهدفين الثاني والثالث.

وأنهى أرسنال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الزامبي كينغز كانغوا عقب تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الـ 86 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع سبارتاك رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد أرسنال عند 21 نقطة في المركز الـ16 والأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز.

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