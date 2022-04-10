مبادرة (خبز وملح) توزع 7000 سلة غذائية كدفعة ثالثة في حمص

حمص-سانا

ضمن مبادرة (خبز وملح) التي أطلقتها غرفتا التجارة والصناعة في محافظة حمص بمناسبة شهر رمضان المبارك تم اليوم توزيع الدفعة الثالثة من السلل الغذائية البالغة 7000 سلة على مستحقيها.

وبين مدير غرفة صناعة حمص سالم اللوش في تصريح للصحفيين أن توزيع السلل الغذائية يتم عبر الجمعيات الأهلية للمسجلين فيها من العائلات الاشد احتياجاً بالمحافظة وفق برنامج أعدته محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وأصحاب المبادرات من رجال الأعمال مشيراً إلى أن أعداد السلل الغذائية الموزعة حتى اليوم وصلت إلى ما يزيد على 40 ألف سلة عبر دفعات ثلاث.

ولفت اللوش إلى استمرار اقبال المساهمين بالمبادرة خلال الموسم الرمضاني الحالي والمتبرعين من رجال اعمال وصناعيين وتجار في المحافظة ليتجاوز عددهم 30 مساهماً فيها ما يعكس الألفة والمحبة والتعاون بين السوريين جميعاً.

من جانبه بين منسق الحملة في جمعية البر والخدمات الاجتماعية وائل شيخ فتوح أنه تم استلام 750 سلة غذائية عن طريق جمعية البر من هذه الدفعة لافتاً إلى توزيع 2700 سلة في الدفعة الاولى لصالح الأسر المسجلة في الجمعيات الأهلية عن طريق جمعية البر وفي الدفعة الثانية 1450 سلة على الأسر المسجلة.

وأشار شيخ فتوح إلى تسليم الجمعيات حصصها وفق بيانات مؤتمتة عبر تطبيق (خبز وملح) لتوزيعها بعدالة ولمرة واحدة لكل أسرة مستحقة.

يشار إلى أن الدفعة الثانية من المبادرة شملت توزيع 16 ألف سلة غذائية.

تمام الحسن

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