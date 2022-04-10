إزالة غابات الأمازون تصل إلى مستوى قياسي جديد

برازيليا-سانا

كشف تقرير جديد صادر عن المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (اي ان بي) وصول عمليات الإزالة في غابات الأمازون في البرازيل إلى مستوى قياسي جديد.

وأضاف التقرير إن “الجزء من غابات الأمازون المطيرة المتضررة من إزالة الغابات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري يعد الأعلى على الإطلاق” مشيراً إلى أنه “تم تطهير 941.34 كيلومتراً مربعاً من الغابات بين شهري كانون الثاني وآذار الماضيين وتعد هذه المساحة الأكبر التي تم تسجيلها منذ أن بدأ المعهد في مراقبة معدلات إزالة الغابات في عام 2016.

ولفت التقرير إلى أن الباحثين لاحظوا زيادة بنسبة 64 بالمئة عن الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي عندما تمت إزالة 573.29 كيلومتراً مربعاً.

وكان تقرير صادر عن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة حذر الأسبوع الماضي من أن الحكومات لا تقوم بما يكفي للسيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل تجنب أسوأ آثاره بينما يقع اللوم في الغالب على استخدام الوقود الأحفوري كما أن إزالة الغابات مسؤولة عن نحو10 بالمئة من الانبعاثات العالمية.

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