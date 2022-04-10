علماء ينجحون في إعادة خلايا جلد امرأة من الشيخوخة إلى الشباب

لندن-سانا

نجح علماء بريطانيون بتجديد شباب خلايا جلدية لامرأة في الـ 53 من عمرها لتوازي عمر من يبلغن 30 عاماً ما يبعث الآمال لعلاج الأمراض المصاحبة للشيخوخة مستقبلاً.

ووفقا للدراسة التي أجراها علماء من معهد بابراهام في جامعة كامبريدج ونشرت في مجلة “آ لايف” ظهر أن الخلايا لم تتجدد لتبدو السيدة أصغر فقط بل كانت أسرع في معالجة جرح صناعي من الخلايا الأكبر سناً كأنها في الـ 23 من العمر وهذا مؤشر واعد أنه في أحد الأيام ستستخدم هذه الدراسة لإنتاج خلايا أنجع في علاج الجراح.

بدوره قال الدكتور ديلجيت جيل المشارك في الدراسة: إن الاحتمالات المستقبلية لعملنا مثيرة للغاية فنحن من خلال المنهجية التي اتبعناها قد نتمكن من أخذ خلايا من المرضى وتجديدها ثم زرعها مجدداً لعلاج الأمراض حالياً حيث يتركز عملنا على خلايا الجلد ما يساعدنا على معالجة الجروح والحروق والتقرحات.

وأعرب جيل عن أمله بنجاح هذه المنهجية على أنواع خلايا أخرى مثل القلب والكبد وخلايا الدماغ في المستقبل مشيراً إلى أنها تحتاج المزيد من الوقت قبل تطبيقها سريرياً لتطوير علاج آخر.

وأشار إلى أن البحث يشير إلى قدرة كبيرة محتملة على علاج الأمراض المصاحبة للشيخوخة.

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