المقداد: عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يُشجِّع كيان الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك

الأحد / 10 / 04 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
2022-04-10
مستشار الأمن القومي العراقي يدعو لتفكيك مخيم الهول
2022-04-09
مباحثات سورية روسية حول النهوض بواقع تدريس اللغة الروسية
2022-04-09
روسيا تدعو إلى التحقيق بجرائم القوات الأمريكية في مدينة الرقة
2022-04-08
سورية في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات للمرة الأولى
2022-04-08
صباغ: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان خطوة عدائية تعزز هيمنة دول غربية على المجلس
2022-04-07
موقع إلكتروني سلوفاكي: سورية وليبيا والعراق تعرضت لخرق فظ للقانون الدولي من دول الغرب
2022-04-07
محليات
نصب ثلاثة أبراج على خط التوتر العالي الكوم الشيخ مسكين في السويداء
2022-04-10
إضاءة على التعديلات التي طالت بعض مواد قانون العقوبات
2022-04-10
الاحتلال الأمريكي يدرب إرهابيين من (داعش) بريف الحسكة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة السورية
2022-04-10
إطلاق الرية الثالثة من سد الباسل لإرواء 12 ألف هكتار في الحسكة
2022-04-10
إيقاف نقل العاملين أو إشغال مراكز العمل المعلن عنها في المسابقة المركزية
2022-04-10
الحلويات الدمشقية.. حاضرة على موائد رمضان وجزء من عادات متوارثة
2022-04-10
القبض على شخص بحوزته 10 كغ حشيش مخدر و3000 حبة كبتاغون
2022-04-10
رياضة
إصابة رونالدو في مباراة ايفرتون
2022-04-10
غارين يتأهل إلى نصف نهائي هيوستن للتنس
2022-04-09
بفوزه على النواعير.. الوحدة يواصل صدارته لدوري كرة السلة للرجال
2022-04-09
فوز تشرين على عفرين في الجولة 19 من الدوري
2022-04-09
عمار حمدان يتطلع للوصول للعالمية من بوابة بطولة العالم في إسبانيا
2022-04-09
دورتموند يهزم شتوتغارت في الدوري الألماني
2022-04-08
بادوسا إلى ربع نهائي بطولة تشارلستون للتنس
2022-04-08
اقتصاد
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
2022-04-10
زيادة في إنتاج مبقرة فديو من الحليب في اللاذقية وإدخال محلب آلي جديد
2022-04-10
مزارع يتحدى الصعوبات ويعيد الحياة لأرضه القاحلة في ريف دمشق
2022-04-10
الحكومة الروسية تعلن زيادة حجم صندوقها الاحتياطي
2022-04-10
زراعي السويداء.. مليار و 300 مليون ليرة قروض ائتمانية خلال 3 أشهر
2022-04-10
غاز بروم الروسية تواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
2022-04-10
معرض عيد الفصح الخيري يجمع 43 من المشتركين في كنيسة النبي الياس بحلب
2022-04-09
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الشريط الأخباري
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
إضاءة على التعديلات التي طالت بعض مواد قانون العقوبات
الاحتلال الأمريكي يدرب إرهابيين من (داعش) بريف الحسكة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة السورية
إيقاف نقل العاملين أو إشغال مراكز العمل المعلن عنها في المسابقة المركزية
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدة توصيات للجنة الاقتصادية
لليوم الثاني.. ميليشيا (قسد) تمنع دخول الطحين والمواد الغذائية إلى مركز مدينة الحسكة
الدفاع الروسية: تدمير مقر قيادة كتيبة دنيبر القومية الأوكرانية
ميليشيا (قسد) تخطف عدداً من قاطني مخيم الهول
تجدد الاقتتال بين الإرهابيين المدعومين من النظام التركي غرب مدينة رأس العين بالحسكة
استشهاد طفل بانفجار لغم بريف الحسكة الجنوبي
المقداد: عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يُشجِّع كيان الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك
2022-04-10
2022-04-10
sami
سابق
المقداد: موقف سورية قائم على رفض العدوان وتعريض الأمن والسلم في الشرق الأوسط لمخاطر حقيقية طالما حذرت سورية من تبعات وعواقب استمرارها خاصة وأنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وخرقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية
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نصب ثلاثة أبراج على خط التوتر العالي الكوم الشيخ مسكين في السويداء
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