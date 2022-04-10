المقداد: عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يُشجِّع كيان الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك