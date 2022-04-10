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المقداد: عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يُشجِّع كيان الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك

2022-04-10

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