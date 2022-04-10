الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في رسالة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي إلى انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سورية بات يرقى لمستوى العدوان الممنهج والنمطي