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الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في رسالة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي إلى انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سورية بات يرقى لمستوى العدوان الممنهج والنمطي

2022-04-10

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