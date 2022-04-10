الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال ماضية بتفتيت أرض دولة فلسطين

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية جزء من مخططه لتفتيت أرض دولة فلسطين وتحويلها إلى مناطق معزولة.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال ماضية في تكريس تفتيت أرض دولة فلسطين إلى مناطق معزولة ومفصولة تماماً عن بعضها لتسهيل السيطرة عليها وخنقها وتوسيع عمليات الاستيطان مبينة أن الاحتلال يفرض حصاراً على مدينة جنين يشبه الحصار الظالم الذي يفرضه على قطاع غزة ففضلاً عن اقتحام قواته للمدينة يحاصرها بالحواجز لعزلها عن محيطها الفلسطيني وخنقها اقتصادياً والتحكم بمن يدخل إليها أو يخرج منها.

وأشارت الخارجية إلى أن الفظائع التي يرتكبها الاحتلال تستهدف الفلسطينيين أينما وجدوا وصورة السيدة التي قتلتها قوات الاحتلال بالرصاص هذا اليوم في حوسان غرب بيت لحم ووثقها تلفزيون فلسطين بالصوت والصورة إثبات آخر على وحشية الاحتلال ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف التصعيد الإسرائيلي.

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