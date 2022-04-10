صحيفة أمريكية: سياسة عقوبات الحد الأقصى لن تحقق أهدافها

واشنطن-سانا

قالت صحيفة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية إن سياسة عقوبات الحد الأقصى التي فرضتها وتنتهجها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب أوكرانيا غير ناجحة ولن تحقق أهدافها.

واعتبرت الصحيفة في مقال للكاتب والصحفي ويل سميث أن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات لإلحاق الضرر باقتصادات الدول الأخرى لكن مثل هذه الإجراءات لم تساعد واشنطن أبداً في تحقيق أهدافها الأصلية موضحة أنه في بعض الحالات بدأ البيت الأبيض ينظر إلى الضغط الاقتصادي على أنه غاية في حد ذاتها معتبراً أن تطبيق قيود جديدة سيؤدي إلى الاستسلام المنشود.. إلا أن هذه الطريقة غير مجدية ولا تنجح بتحقيق أهدافها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الأمريكية يمكن أن تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصادات التي تستهدفها إلا أنها لا تحقق في النهاية أهدافها المقصودة فمثلاً أثرت حملات الضغط الأقصى التي شنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الاقتصاد الإيراني والفنزويلي كما أثرت العقوبات بالمثل على كوريا الديمقراطية وغيرها ومع ذلك فشلت هذه العقوبات في تحقيق أهدافها المعلنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمكنهم تكرار أخطاء الماضي في الوضع الحالي في أوكرانيا بآلية العقوبات ولكن تلك العقوبات وكما أثبتت التجارب لن تكون ناجحة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency