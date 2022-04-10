(سلامي إلى أم حمدي) نتاج جديد للقاص غسان حورانية

دمشق-سانا

تتضمن المجموعة القصصية الجديدة “سلامي إلى أم حمدي” للقاص والسيناريست غسان حورانية مجموعة من النصوص التي يتناول فيها الواقع الاجتماعي بأسلوب واقعي جذاب ناقد وساخر.

ويصور القاص حوارنية حالات تمس واقع الثقافة في مجتمعنا من ظهور كتاب لا يمتلكون أسس الموهبة الحقيقية كما في قصته “عشتار” كما يعالج في بعض القصص الأخرى قيماً اجتماعية مزيفة كالتي نجدها عند من يروجون لقوتهم ولنفوذهم كما في قصة “أبو شاكوش” ونظرة الأثرياء السلبية لذوي الحاجة كما في قصة “سلامي إلى أم حمدي”.

ويبدو الأسلوب الساخر واضحاً في معظم النصوص كما في قصة الاسكافي وعامل المشتل وعلبة البسكويت حيث يستخدم حورانية لغة سهلة بسيطة موحية تعتمد المضحك المبكي أو الكوميديا السوداء للدلالة على حجم الآلام التي تعتصره من القيم الاجتماعية التي تحتاج برأيه إلى إعادة بنائها من جديد.

يشار إلى أن المجموعة التي تضم عشر قصص قصيرة يعالج فيها حورانية واقعنا الاجتماعي في 102 صفحة من القطع المتوسط وهي من إصدارات دار بعل للطباعة والنشر.

يذكر أن حورانية عضو جمعية القصة في اتحاد الكتاب العرب كتب القصة القصيرة والمسرح والدراما التلفزيونية ومن أعماله القصصية القناع والقط أكل شاي.

بلال أحمد

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