إيران:مطالبات بضمانات لعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مجدداً

طهران-سانا

طالب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حكومة بلاده بأخذ ضمانات قانونية من الجانب الأمريكي منها التصويت في الكونغرس على عدم خروج واشنطن مجدداً من الاتفاق النووي.

وجاء في رسالة وقعها 250 نائباً إيرانياً موجهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إن الضمانات الشفهية حتى لو كانت من الرئيس الأمريكي نفسه تفتقر إلى المصداقية مؤكدين أنهم يدعمون أي اتفاق يخدم مصالح الشعب الإيراني ولا يتجاوز الخطوط الحمراء التي تم رسمها للحفاظ على حقوق إيران.

ولفتت الرسالة إلى أنه “من الضروري أن تقدم الولايات المتحدة ضماناً قانونياً لعدم الخروج من الاتفاق النووي في المستقبل بالإضافة إلى تقديم ضمانات تمنعها من استخدام آلية الزناد بشكل تعسفي وعدم فرض حظر جديد وعدم إخضاع من تم حذفه من لائحة العقوبات إلى عقوبات جديدة”.

وأشارت الرسالة إلى أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تراعي حق إيران في بيع النفط واستلام ثمنه بعيداً عن اي عراقيل بالإضافة إلى رفع جميع معوقات الاستثمار الأجنبي في إيران وإزالة العقبات التي تعترض العمل المصرفي وعملية التصدير مشددة على أن لإيران أيضاً الحق في التحقق من تنفيذ جميع التزامات الطرف الآخر.

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