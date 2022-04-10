عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام 571 مستوطناً المسجد الأقصى الأسبوع الماضي ضمن محاولاتهم لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وكانت سلطات الاحتلال منعت عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية من دخول المسجد لأداء صلاة التراويح في محاولة لمنعهم من الاعتكاف في رحابه تسهيلاً لاقتحامات المستوطنين الصباحية.

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