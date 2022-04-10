الدفاع الروسية: تدمير مقر قيادة كتيبة دنيبر القومية الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال الليلة الماضية باستخدام صواريخ عالية الدقة وذات مرابطة بحرية تدمير مقر قيادة ومرابطة كتيبة دنيبر القومية الأوكرانية المتطرفة في محيط بلدة زفزنيتسكويه في محافظة دنيبروبتروفسك حيث وصلت إلى هناك قبل أيام مجموعة من المرتزقة الأجانب.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم إنه تم كذلك بصواريخ جوية عالية الدقة تدمير منصات صاروخية من طراز “س 300” اكتشفتها وحدات الاستطلاع الروسية في محيط بلدة ستاروبوغودانوفكا في محافظة نيكولايف وفي مطار تشوفولي العسكري.

وأضاف كوناشينكوف إن وسائط الدفاع المضاد للجو الروسية أسقطت في الجو 8 مسيرات أوكرانية في بلدات أولخاتوفكا ونوفايا استراخان وافدييفكا وشاختورسكويه وكوراخوفو ونوفوسيلوفكا فتاريخ وفيسولويه.

وتابع الناطق أن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوى الجوفضائية الروسية استهدف 86 منشأة حربية أوكرانية بينها مركزان للقيادة ومستودعان للذخائر و3 مخازن للوقود و3 راجمات للصواريخ وكذلك 49 من المواقع المحصنة ومواقع حشد المعدات القتالية الأوكرانية.

وأوضح كوناشينكوف أنه تم منذ بدء العملية الروسية الخاصة إسقاط 127 طائرة و98 حوامة و234 من المنظومات الصاروخية الأوكرانية للدفاع المضاد للجو من طراز س 300 وبوك م1 وأوسا ا ك م و436 من المسيرات و2052 دبابة وغيرها من الاليات المدرعة و232 من راجمات الصواريخ و894 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 1975 من المركبات العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي سياق متصل دمرت طواقم حوامات قتالية روسية من طراز كا 52 معدات آلية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية وفق فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إن الحوامات اطلقت نيرانا رشاشة وصاروخية من ارتفاعات منخفضة وهاجمت بصورة ثنائية قافلة لمنظومات آلية ومضادة للجو تابعة للقوات الأوكرانية.

كما أظهر فيديو آخر قيام العسكريين الروس بتوزيع مساعدات إنسانية على السكان في بلدة ستانيسلاف في محافظة خيرسون الأوكرانية.

وقال سكان محليون إن المواد الغذائية نفدت لديهم ولا تعمل المخازن في ستانيسلاف بسبب القصف الاوكراني المتواصل من جانب بلدة نيكولايف.

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