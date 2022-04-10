باكستان تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي

إسلام أباد-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية عن تنفيذ تجربة لإطلاق صاروخ “شاهين 3” الباليستي بعيد المدى بنجاح .

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مدير قسم العلاقات العامة في الجيش الباكستاني الميجر جنرال بابار افتخار قوله على حسابه على تويتر إن باكستان أجرت أمس إطلاقا تجريبياً ناجحاً لصاروخ ” شاهين 3 ” الباليستي أرض أرض بنجاح مشيرا الى ان العملية تهدف الى اعادة التحقق من جاهزية التصميمات المختلفة والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.

وحضر عملية الإطلاق الجنرال نديم زكي مانج مدير عام قسم الخطط الاستراتيجية ومسؤولون آخرون وفريق من العلماء.

ويمكن لصاروخ “شاهين 3” حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية نطاق طيرانها 2750 كيلومتراً.

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