زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين في بلدتي غباغب والمسمية

درعا-سانا

زادت مديرية البريد في درعا خدماتها المقدمة للمواطنين عبر أتمتة مكتبي البريد في بلدتي غباغب والمسمية بريف درعا.

مدير البريد بهاء الدين الزعبي ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الأتمتة تسهم في تخفيف أعباء الانتقال عن المواطن عبر توفير الخدمة في أماكن قريبة من عمله وسكنه مبيناً أن الخدمات التي تقدمها مديرية البريد ومكاتبها تشمل السجل العدلي والسجل المدني وغير موظف ودفع رواتب المتقاعدين على نظام التأمين والمعاش والتامينات الاجتماعية والطرود والحوالات المالية وغيرها.

وأضاف إن المديرية أدخلت في مرحلة سابقة مكتبي البريد في الصنمين وازرع بنظام الأتمتة مؤكداً أنها تسعى ضمن الإمكانيات المتاحة لإعادة المكاتب البريدية للخدمة تباعاً.

وكان لدى المديرية 23 مكتباً بريدياً خرج أغلبها عن الخدمة جراء الحرب وبدئ بتأهيلها وإعادتها للخدمة تدريجياً بعد إعادة الأمن والاستقرار للمحافظة.

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