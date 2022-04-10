10 نيسان 1973 – اغتيال الشاعر والمناضل الفلسطيني كمال ناصر ورفاقه

دمشق-سانا

1912 – انطلاق باخرة التيتانيك من ميناء ساوثهامبتون بإنكلترا في رحلتها الأولى والوحيدة.

1941 – القوات الألمانية بقيادة الفيلد مارشال إرفين رومل تستولي على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها.

1946 – عقد أول انتخابات في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكان من نتيجتها فوز 39 امرأة.

1972 – الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وسبعون دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية أو الجرثومية.

1973 – اغتيال الشاعر والمناضل الفلسطيني كمال ناصر ورفاقه.

1991 – العبارة الإيطالية الأمير موبي تصطدم مع ناقلة نفط بسبب ضباب كثيف في ليفورنو ما أسفر عن مقتل 140 شخصاً.

1994-حلف الأطلسي يقصف مدينة غوراجدي في البوسنة.

2009 – الإعلان عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة.

2010- مقتل الرئيس البولندي ليش كاتشيتسكي وعدد من المسؤولين في تحطم طائرة.

من مواليد هذا اليوم…

1887 – برنارد هوساي عالم فيزيولوجيا أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947.

1910 – عمر أبو ريشة شاعر سوري.

1927 – مارشال نيرنبرغ عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

من وفيات هذا اليوم…

1931 – جبران خليل جبران أحد شعراء المهجر.

1992 – بيتر ميتشل عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1978.