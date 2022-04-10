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لوغانسك تعلن عن تدابير لدعم الزراعة برعاية روسية

2022-04-09

لوغانسك-سانا

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية حزمة من التدابير لدعم الزراعة والصناعات الزراعية في إطار خطة تنموية ترعاها روسيا.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن برنامج الجمهورية لتطوير الصناعات الزراعية حتى عام 2024 ينص على دعم زراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وعباد الشمس ودعم مربي المواشي وإجراء عمليات شراء آجلة لحبوب القمح الشتوي وتوفير الآلات الزراعية للتأجير لمدة 5 سنوات.

وتنطبق تدابير الدعم المذكورة أيضا على المزارعين العاملين في الأراضي المحررة وتهدف إلى ضمان العمل المستقر للمزارع.

وبفضل زيادة الأراضي المحررة في جمهورية لوغانسك حدثت زيادة كبيرة في الأراضي الصالحة للزراعة بواقع مليون هكتار ما سيزيد من إمكانات تصدير القمح لتصل إلى 800 ألف طن سنوياً وعباد الشمس إلى 500 ألف طن سنوياً.

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