موسكو: المتطرفون الأوكرانيون يحتجزون 77 سفينة أجنبية من 18 دولة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام الاوكراني تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية تحت تهديد قصفها وخطر الألغام البحرية التي زرعتها.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في بيان اليوم إن القوات الروسية تفتح ممرا بحريا إنسانيا بشكل يومي وهو ممر آمن في اتجاه الجنوب الغربي من مياه أوكرانيا الإقليمية .

وأضاف ميزينتسيف إن “77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية حيث ان تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية والإقليمية لا يسمح للسفن بالملاحة بأمان والخروج إلى عرض البحر”.

وأشار ميزينتسيف إلى أن المتطرفين القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6362 مواطناً أجنبياً من 13 دولة بهدف استخدامهم دروعا بشرية.

وأعلن ميزينتسيف إجلاء أكثر من 26 ألف شخص من دونيتسك ولوغانسك والمناطق الخطرة خلال 24 ساعة دون مشاركة السلطات الأوكرانية في هذه العمليات مشيرا إلى أنه تم إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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