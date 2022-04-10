روسيا تدعو بروكسل إلى وقف الهستيريا المناهضة لها

موسكو-سانا

دعت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي قيادة هذا الاتحاد الى وقف الهستيريا المناهضة لروسيا والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة للجيش الروسي.

وجاء في بيان البعثة الذي وزع اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل وفقا لموقع روسيا اليوم “يجب على ممثلي الاتحاد الأوروبي وقف الهستيريا المنافقة المعادية لروسيا والتخلي عن التكتيكات الساخرة للتستر على الجرائم الواضحة التي ارتكبها أتباعهم في كييف ضد المدنيين وأسرى الحرب وإعادة النظر في موقفهم بشأن الأحداث التي تجري في جميع أنحاء أوكرانيا” مشيرا إلى أن الدعوات المتزامنة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة والإعلانات السريعة عن أن روسيا مذنبة بارتكابها هي هراء من وجهة نظر ليس فقط القانون ولكن أيضا الفطرة السليمة.

وشددت البعثة في بيانها على انه يجب ألا يسترشد السياسيون المسؤولون بالعواطف والاعتبارات الانتهازية بل بالحقائق التي يجب إثباتها في تحقيق موضوعي وقالت “فور مقتل عدد كبير من المواطنين وبينهم أطفال أمس في محطة السكك الحديدية في كراماتورسك نتيجة انفجار صاروخ تكتيكي “توتشك أو” سارع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى إلقاء المسؤءولية على القوات المسلحة الروسية متبعين بذلك نظام كييف مرة أخرى كما حصل في بوتشا”.

وشدد البيان على أن الإعلان يسبب أسفا وقلقا عميقين بسبب نوبة من المشاعر المعادية لروسيا لا يستطيع أو لا يريد الناس بمن فيهم على ما يبدو شخصيات سياسية ذات تعليم عال ووسائل إعلام محترمة لرؤية التناقضات الصريحة في الإصدارات المفروضة عليهم بالقوة.

وأضاف البيان أن الصور ومقاطع الفيديو المتاحة على الإنترنت بما في ذلك صور الصاروخ الذي سقط في كراماتورسك والمربوطة بالتضاريس تجعل من الممكن التأكد من الأمر.

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