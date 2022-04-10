روغوزين: التعاون الفضائي مع الغرب سيعود بعد أن يدرك ضرر العقوبات

موسكو-سانا

أكد مدير وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس دميتري روغوزين أن التعاون الفضائي مع الغرب سيعود إلى سابق عهده عند إدراك قيادات الغرب أن العقوبات تضر بالجميع.

ونقلت وكالة تاس عن روغوزين قوله اليوم: “سيأتي مسؤولون آخرون ليحللوا الوضع ويفهموا أن العقوبات حرب اقتصادية تلحق الضرر بجميع الأطراف.. وبمجرد أن يفهموا ذلك سيعود التعاون بشكل أو بآخر” مشيراً إلى أنه بغض النظر عن مدى صرامة العقوبات فان قطع التعاون الفضائي مع الغرب بشكل كامل أمر غير ممكن وأن العلاقات ستعود إلى سابق عهدها.

ولفت روغوزين إلى أن الوكالة الروسية تسعى لتطوير العلاقات مع الصين حيث أن بكين لم تبتعد مليمتراً واحداً عن موقع التعاون مع روسيا خلال الشهر ونصف الشهر الماضي مؤكداً أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي يمكن التعاون معها حالياً في مشاريع الفضاء.

وأشار روغوزين إلى أن هناك دولا لا تنتمي إلى الغرب كدول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية ودول جنوب شرق آسيا والهند والعديد من البلدان الأخرى التي لديها طموحاتها الخاصة في الفضاء قائلاً: إن العديد من هذه الدول لديها بنية تحتية متطورة للعمل في الفضاء وهم شركاء جيدون بالنسبة لنا.

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