البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن حكومة عمران خان

إسلام أباد-سانا

حجب البرلمان الباكستاني الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان في تصويت جرى مساء اليوم.

وقال رئيس البرلمان بالوكالة سردار أياز صادق “إن 174 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عن حكومة خان من أصل 342 نائباً”.

وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر وهو حليف لخان استقالته الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغرا ليحل محله أياز صادق.

وكان رئيس الحكومة عمران خان حمل قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية في بلده ودعا أنصاره إلى التظاهر من أجل باكستان سلمية ومزدهرة.

وحذر خان من أنه لا مستقبل لباكستان إذا استمر الوضع في التطور بهذا الاتجاه واذا استمرت التدخلات الأمريكية في شؤون بلاده.

وأوضح خان أن الولايات المتحدة انزعجت من انتقاداته المتكررة حيال السياسة الأمريكية في العراق وأفغانستان وغضبت من زيارته لموسكو في اليوم الأول من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وكانت حكومة خان خسرت الأغلبية في البرلمان نتيجة انشقاق عدد من الأحزاب عن الائتلاف الحاكم آخرها الحركة القومية المتحدة التي أعلنت أن 7 نواب انشقوا عنها سينضمون إلى المعارضة في التصويت الذي جرى.

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