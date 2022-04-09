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رئيسي: طهران لن تتراجع خطوة واحدة عن حقوقها في المفاوضات النووية

2022-04-09

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة والفريق المفاوض لإحياء الاتفاق النووي لن يتراجعوا خطوة واحدة عن حقوق الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة إرنا عن رئيسي قوله خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية السادسة عشرة لليوم الوطني للتكنولوجيا النووية “إن الحظر والظلم والتهديدات التي تعرض لها الشعب الإيراني بما في ذلك اغتيال العلماء النوويين ومهاجمة المواقع النووية لم يثننا عن المضي نحو أهدافنا المنشودة”.

وأضاف رئيسي “إن أعداء إيران يعلمون جيدا ان السلاح النووي لا مكانة له في استراتيجية البلاد الدفاعية على الاطلاق” مذكرا بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت في 15 تقريرا لها بأنها لم تعثر على اي انتهاك في نشاطات إيران النووية”.

من جهة أخرى لفت رئيسي إلى أن الحكومة سخرت طاقاتها لتجهيز الصناعات الوطنية ولا سيما قطاع الصناعيات الثقيلة في البلاد بالتكنولوجيا الحديثة القائمة على المعرفة.

 

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