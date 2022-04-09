معرض عيد الفصح الخيري يجمع 43 من المشتركين في كنيسة النبي الياس بحلب

حلب-سانا

تنوعت منتجات معرض عيد الفصح الخيري للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الذي ينظمه كشاف مار الياس بمشاركة 43 من المنتجين في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس بين الألبسة الجاهزة والمطرزات والمشغولات الصوفية والأيتامين وأكسسوارات الزينة ومستحضرات التجميل والصابون والأعمال الخشبية والريزين والمعجنات والحلويات التي يتم تقديمها في أعياد الفصح المجيد.

وبين مشرف المعرض الشيف جورج صايغ في تصريح لمراسل سانا أن المعرض يشكل فرصة مهمة لعرض وتسويق منتجات أصحاب المشاريع الصغيرة التي يعملون على تصنيعها وإنتاجها في منازلهم والترويج لها وبيعها مباشرة للمستهلك بأسعار مخفضة حيث يعود ريع هذه المشاريع لأبناء كشاف النبي الياس تكريسا لدورهم الإنساني والاجتماعي.

وتحدثت كوهار كاردانيان عن مشاركتها الأولى في المعرض الذي ترى فيه فرصة كبيرة لعرض وتسويق منتجاتها التي تصنعها في المنزل من حلويات ومعجنات ومأكولات العيد حيث تقوم بعرضها بأسعار مخفضة.

وقالت فيوليت خياط: إنها تقوم بتصنيع دمى العيد من مادة السيراميك والريزين وبعض مشغولات التطريز اليدوية والايتامين باستخدام الإبرة التي تعلمتها من الأمهات والجدات والمعبرة عن الفلكلور الشعبي.

وتحدث حنا صنديد عن معروضاته من الشامبو ومساحيق التجميل وأنواع صابون الغار الحلبي التي يحرص على عرضها بسعر التكلفة معتبراً أن المعرض يسهم في التعرف على متسوقين جدد وفرص عمل مناسبة.

ولفتت ماريا يوسف إلى أنها تشارك بمنتجات أسر ذوي الاحتياجات الخاصة التي يتم تصنيعها في منازلهم من حلويات وعسل طبيعي ومنتجات غذائية مع هامش ربح بسيط بهدف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وقالت جاكلين بيدروس إنها تقدم إنتاجها اليدوي من الايتامين الذي يعبر عن التراث الأرمني واطواق الخرز وإكسسوارات الزينة بمساعدة بناتها اللواتي تحرص على تعليمهن الفن اليدوي.

وبينت أني جينانيان أنها تعرض أشغالا يدوية تصنعها باستخدام الابرة والخرز إضافة إلى مطرزات من الفلكلور الشعبي وبأسعار تناسب المتسوقين فيما قالت رانيا حمصاني إنها تشارك بمنتجاتها المصنوعة من الخشبيات والفرو والأقمشة والدمى للتزيين في الأعياد لافتة إلى الإقبال من قبل الزوار على التسوق تحضيرا لأعياد الفصح المجيد.

يذكر أن المعرض يستمر مدة أربعة أيام.

قصي رزوق