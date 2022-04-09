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لوغانسك:النازيون فجروا ناقلة تحمل حامض النيتريك في مدينة روبيجنيا

2022-04-09

لوغانسك-سانا

أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو أن فلول النازيين فجروا ناقلة تحمل حامض النيتريك في مدينة روبيجنيا بهدف إيذاء المدنيين في المناطق المحررة منهم.

وقال ماروتشكو في قناته على تلغرام: “تم تفجير شاحنة حوضية تحتوي على حامض النيتريك مرة أخرى في مدينة روبيجنيا وبسبب سرعة الرياح ستندفع السحابة كما في المرة السابقة إلى الشمال الشرقي” داعياً المدنيين إلى الاختباء في الملاجئ وتحضير الأقنعة المنقوعة في محلول الصودا وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.

وكان ماروتشكو ذكر في وقت سابق أن القوات الأوكرانية في روبيجنيا وأثناء استعدادها للانسحاب فجرت خزانا يحوي على الأرجح حامض الهيدروكلوريك حيث تم حساب لحظة التفجير لتتجه السحب الكيميائية نحو كودرياشوفكا التي حررتها قوات لوغانسك.

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