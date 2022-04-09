بدء خصخصة الشركات العامة الكبرى في أوزبكستان

طشقند-سانا

وقع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف اليوم مرسوماً تبدأ بموجبه عملية خصخصة كبرى الشركات العامة كالوقود والطاقة والنقل وغيرها في البلاد.

ووفق نص المرسوم الذي نشرته صحيفة نارودنوي سلوفو التابعة للجهاز الصحفي للبرلمان وحكومة الجمهورية فإنه “بحلول 1 أيار 2022 وبمشاركة بنك استثماري متمرس سيبدأ العمل على خصخصة (أوزبيك نفت غاز جسك) أكبر شركة للنفط والغاز في البلاد بما في ذلك من خلال الاكتتاب العام من الأسهم في كمية لا تقل عن 49 بالمئة”.

كما سيبدأ أيضاً بحلول 1 أيلول المقبل طرح ديون الدولة بنسبة 51 بالمئة في رأس المال المصرح به لشركة الخطوط الجوية الأوزبكية للبيع بالمزاد بما في ذلك من خلال الاكتتاب العام للأسهم وستطرح حصص للبيع في (أوزوتو موتورز) و(أوزوتو موتورز توليد القوة) و(سمرقند أفتوموبيل زافودي) وكذلك نقل المطارات الدولية الإقليمية ومطار طشقند الدولي التابع لشركة مطارات أوزبكستان تحت إدارة القطاع الخاص.

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