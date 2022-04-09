وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في أرمينيا

يريفان-سانا

نظم حزب التحالف الأرمني اليوم فعالية أمام مقر السفارة الأمريكية بيريفان احتجاجاً على التطوير المحتمل للأسلحة البيولوجية في المختبرات التي تمولها الولايات المتحدة على أراضي البلاد.

ونقلت سبوتنيك عن منسق اتحاد الشباب في الحزب دينيس بوغوسيان قوله خلال الفعالية: “إن هناك 12 مختبراً بيولوجياً في أرمينيا 3 منها في يريفان والباقي في أنحاء البلاد ونطالب اليوم بإجراء مراقبة دولية لهذه المختبرات التي تمولها الولايات المتحدة” موضحاً أن هناك معلومات بأن تلك المختبرات يجري فيها تطوير أسلحة بيولوجية.

وحمل المحتجون شعارات (أرمينيا ليست موقع تجارب) و(لا للفيروسات) و(لا للأسلحة البيولوجية) كما سلموا رسالة بمطالبهم إلى السفارة الأمريكية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق الكشف عن وثائق تثبت تمويل واشنطن مشاريع عسكرية بيولوجية عبر مختبرات مقامة على الأراضي الأوكرانية.

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