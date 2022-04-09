الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يعتزمان إعادة فتح سفارتيهما في كييف

روما/بروكسل-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم أن بلاده تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت رويترز عن دي مايو قوله بعد اجتماع في وزارة الخارجية لمناقشة الأزمة الأوكرانية “كنا آخر من غادر كييف وسنكون من أوائل العائدين”.

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد انتقال بعثته مؤقتاً إلى بولندا إثر الأزمة الأوكرانية.

وقالت الإدارة الدبلوماسية بالاتحاد “إن ماتي ماسيكاس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا انضم إلى كبار المسؤولين الذين يزورون البلاد وسوف يبقى في كييف لإعادة فتح مقر البعثة وتقييم الظروف تمهيداً لعودة طاقم العاملين.

ومن جهته أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن هذه الخطوة ستعزز تواصل الاتحاد مع الحكومة الأوكرانية وتزيد من إمكانية مساعدة المواطنين الأوكرانيين.

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