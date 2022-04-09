(بريكس) تعمل على إنشاء نظام مراسلة مالية خاص

موسكو-سانا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن دول بريكس ستقوم على خلفية العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بتسريع العمل على إقامة نظام مراسلة مالية خاص ووكالة تصنيف مستقلة وكذلك على تكامل أنظمة الدفع.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سيلوانوف قوله خلال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس برئاسة الصين اليوم “هذه العقوبات الأحادية تدفعنا إلى تسريع العمل في مجالات استخدام العملات الوطنية في عمليات التصدير والاستيراد وتكامل أنظمة الدفع والبطاقات ونظام المراسلة المالية الخاص بنا وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لبريكس”.

وتكونت مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا عام 2009 لتوحيد أكبر الاقتصادات النامية في العالم ويمثل أعضاؤها معاً نحو 41 بالمئة من سكان العالم و24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 16 بالمئة من حصة التجارة العالمية.