إيران: احتجاز سفينة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً

طهران-سانا

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم احتجاز سفينة أجنبية تحمل على متنها 220 ألف لتر من الوقود المهرب في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس النيابة العامة لمحافظة هرمزكان مجتبى قهرماني قوله: “بالتنسيق مع السلطة القضائية احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج بعد رصد تحركاتها”.

وأضاف “تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب كانت على متن السفينة كما احتجزت قوات الحرس أفراد طاقمها وهم 11 شخصاً أجنبياً ويجري التحقيق معهم لاستكمال الإجراءات القانونية”.

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