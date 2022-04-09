الدفاع الروسية: تدمير وسائط أوكرانية للدفاع الجوي المضاد

موسكو-سانا
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم فيديو عن تحليقات قتالية لطائرات انقضاض من طرازي سو30 س م وسو35 وتدمير وسائط أوكرانية للدفاع الجوي المضاد.
وأظهرت مقاطع الفيديو تنفيذ طواقم الطيران الهجومي التابع للقوى الجوفضائية الروسية مهمات لاكتشاف واستهداف وتدمير محطة راديورادارية ومنظومة للدفاع الصاروخي المضاد من طراز بوك م1 .
وأعلنت الوزارة أن الطيارين الروس أطلقوا صواريخ من طراز جو أرض وتم توثيق إصابة الأهداف بواسطة أجهزة الرقابة الموضوعية.
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