استطلاع: تراجع نسبة التأييد لـ ماكرون حول الانتخابات الرئاسية

باريس-سانا

كشف استطلاع للرأي نظمه معهد إيلاب لحساب قناة (بي اف ام) الفرنسية تراجع نسبة التأييد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمام منافسته المرشحة اليمينية مارين لوبان من نوايا التصويت خلال الدورة الأولى من الاقتراع للانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون خسر نقطتين في الجولة الأولى لينخفض التأييد له إلى 26 بالمئة في حين كسبت لوبان نقطتين ليرتفع التأييد لها بين الناخبين إلى 25 بالمئة.

وتراجع تأييد ماكرون نقطتين إلى 51 بالمئة في جولة الإعادة وكسبت لوبان نقطتين لترتفع نسبة التأييد لها إلى 49 بالمئة وذلك في أضيق فارق بينهما حتى الآن.

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