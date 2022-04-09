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التجارة الداخلية تدين بشدة ماتقوم به ميليشيا (قسد) حول محاصرة مخبز البعث بمدينة القامشلي

2022-04-08

دمشق-سانا

أدانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشدة ماتقوم به ميليشيا “قسد” حول محاصرة مخبز البعث في القامشلي.

وأكدت الوزارة في بيان على صفحتها على الفيس بوك أن الجهود مستمرة مع كل الجهات المختصة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز في مدينة القامشلي وعلى مدار الساعة.

وكانت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي حاصرت  مخبز البعث في مدينة القامشلي وأقدمت على منع المواطنين من أخذ مادة الخبز بما في ذلك عمال المخبز.

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