ميليشا قسد تحاصر فرن البعث بالقامشلي وتحرم المواطنين من خبزهم

الحسكة-سانا

حاصرت مجموعات مسلحة تابعة لميليشا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي فرن البعث في مدينة القامشلي وأقدمت على منع المواطنين من أخذ مادة الخبز بما في ذلك عمال الفرن.

وأكد مدير فرع المخابز عبد الله الهصر بتصريح لمراسل سانا توقف مخبز البعث حالياً عن العمل بسبب انتهاكات وممارسات ميليشيا قسد التي تحاصر المخبز وتمنع دخول وخروج المواد الأولية الخاصة بإنتاج الخبز مشيراً إلى أنه المخبز الرئيسي الذي يؤمن مادة الخبز لأحياء مدينة القامشلي.

وبينت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة لميليشيا قسد حاصرت المخبز منذ الساعة الرابعة عصراً من جهة مدينة الشباب والمركز الثقافي وصادرت مادة الخبز من المواطنين ومنعتهم من الدخول إلى الفرن بالتزامن مع إقدامها على طرد العاملين فيه.