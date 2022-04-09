ارتفاع أسعار النفط اثنين بالمئة

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة عند الإغلاق اليوم لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت دول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.

وحسب رويترز ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 19،2 بالمئة إلى 78،102 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23،2 دولار إلى 26،98 دولارا.

وانخفض خام برنت 5،1 بالمئة على مدار الأسبوع بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ حزيران 2020.