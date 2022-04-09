موسكو: أوروبا تشارف على استنفاد قدراتها في فرض العقوبات

موسكو-سانا

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن أوروبا شارفت على بلوغ سقف قدراتها على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال تشيجوف في حوار على قناة روسيا 24: “أعتقد أن العقوبات اقتربت من بلوغ سقفها” مبيناً أن الدول الاوروبية بهذه العقوبات “تشل نفسها لا روسيا”.

وأكد تشيجوف أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد الفحم الروسي لن يضر بالاقتصاد الروسي موضحاً أن “هناك الكثير من مشتري الفحم الروسي في العالم”.

من جهة اخرى أعلن سفير روسيا في أوسلو تيموراز راميشفيلي أن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية ملموسة رداً على طرد دبلوماسييها من النرويج.

ونقلت وكالة نوفوستي عن راميشفيلي قوله اليوم: “ستتخذ بلادنا إجراءات الرد المناسب وخطواتنا ستكون ملموسة”.

وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستتخذ الرد المناسب على إعلان وزارة خارجية النرويج طرد ثلاثة دبلوماسيين روس من أراضيها.