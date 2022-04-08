الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي استهدف 54 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن سلاح الجو الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة 54 منشأة عسكرية أوكرانية ودمر مخزناً كبيراً للصواريخ والذخائر والمدفعية في أوديسا جنوب أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله في تصريح صحفي “أن القوات الروسية دمرت اليوم نقطة تحكم ومستودعات وقود ومستودع ذخيرة ميداني ومنشأتين لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة و45 نقطة إسناد وتمركز للمعدات العسكرية الأوكرانية” مضيفاً إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو 27 بالقرب من قرية نوفوميخايلوفكا.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 126 طائرة و421 طائرة مسيرة و2024 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و225 قاذفة صواريخ متعددة و876 قطعة مدفعية ميدانية وهاون بالإضافة إلى 1923 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.