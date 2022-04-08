روسيا تدعو إلى التحقيق بجرائم القوات الأمريكية في مدينة الرقة

موسكو-سانا

دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين إلى التحقيق بجرائم القوات الأمريكية في مدينة الرقة وتسببها بمقتل عشرات الآلاف المدنيين بقصفها الهمجي.

ونقلت وكالة تاس عن كوزمين قوله اليوم خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سورية: “لم ننس كيف سوى العسكريون الأمريكيون الرقة بالأرض خلال الحملة العسكرية الهمجية التي خاضوها مع القوات التابعة لهم” مضيفا أنه “يجب التحقيق في الجرائم غير المسبوقة بقسوتها التي ارتكبها العسكريون الأمريكيون”.

وأشار كوزمين إلى أنه “نتيجة العملية العسكرية واسعة النطاق التي شاركت فيها الولايات المتحدة واستخدمت فيها الطيران والمدرعات قتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بمن فيهم أطفال”.

يذكر أنه ومنذ إنشائه من قبل واشنطن في آب عام 2014 خارج إطار الأمم المتحدة اعتدى طيران “التحالف الدولي” مئات المرات على القرى والمدن والبلدات في الرقة ودير الزور والحسكة وأريافها ما أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى تدمير الجسور على نهر الفرات والمنازل والممتلكات والبنى التحتية والمرافق الحيوية.