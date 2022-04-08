موسكو: تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن الفحم الروسي سيؤثر عليها أولاً

موسكو-سانا

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف اليوم أن تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن استيراد الفحم الروسي سيؤثر على هذه الدول في المقام الأول.

ونقلت وكالة تاس عن شولغينوف قوله على قناة التلغرام الرسمية التابعة للوزارة إن قرارات هذه الدول بالتخلي عن الفحم الروسي سيؤثر عليهم بالدرجة الأولى من الناحية المادية مشيراً إلى أنه بدلاً من تحدي استبدال الفحم الروسي يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار خصائص جودة هذا الفحم مضيفاً إن عملية الانتقال إلى استخدام فحم آخر ستأخذ مدة أطول علاوة على ارتفاع أسعار الفحم جراء الخدمات اللوجستية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده ستعيد توجيه إمدادات الفحم إلى أسواق بديلة وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على واردات الفحم الروسي.