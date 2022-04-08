بكين: قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان له دوافع سياسية

بكين-سانا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان رفض بلاده الشديد لاستغلال قضايا حقوق الإنسان للضغط على الدول الأخرى وممارسة الانتقائية وازدواجية المعايير لافتاً إلى أن قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان له “دوافع سياسية”.

وقال تشاو في مؤتمره الصحفي اليوم: “يجب التعامل مع هذه الأمور المهمة بحذر شديد بناء على الحقائق وبهدوء وموضوعية وعقلانية” مؤكداً أن عملية صياغة القرارات ذات الصلة لم تكن مفتوحة أو شفافة ولم تجر المشاورات مع جميع الدول الأعضاء كالمعتاد.

وحذر تشاو من استخدام هذا النهج في التعامل مع عضوية مجلس حقوق الإنسان لأن له عواقب وخيمة على الدول الأعضاء ويؤدي إلى تفاقم الانقسام فيما بينها وتكثيف التناقضات بين الأطراف وسيخلق سابقة خطيرة جديدة يكون لها تأثير كبير على نظام إدارة الأمم المتحدة.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الصينية دعوة بلاده جميع الأطراف لبذل جهود مشتركة لخلق فرص السلام وفتح آفاق المفاوضات قائلاً “إن الصين دعت دائماً إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال الحوار البناء والتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث أيد القرار 93 عضواً مقابل معارضة 24 وامتناع 58 عن التصويت.