إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين قرية كفر مالك

القدس المحتلة-سانا

أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم واعتقل شابان اليوم خلال اقتحام مستوطنين قرية كفر مالك شرق رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة عين سامية في القرية واعتدت على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة فتى بالرصاص كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين.

وأصيب فلسطينيان صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

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