محتجون في لندن يطالبون بالعمل على مكافحة التغيرات المناخية

لندن-سانا

تظاهر الآلاف من المدافعين عن البيئة من مجموعة إكستينكشن ريبيليون في لندن اليوم في إطار حملة لإجبار الحكومة البريطانية على إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة البريطانية قولها إن “المحتجين أغلقوا جسر تاور بريدج وهو بوابة على نهر التايمز أمام حركة المرور لعدة ساعات”.

وقالت مجموعة إكستينكشن ريبيليون ان اثنين من المتظاهرين أطلقوا شعلات مضيئة وعلقوا لافتة كبيرة لإجبار الحكومة على إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري.

ونظمت شركة (اكس ار) ومجموعات بيئية أخرى احتجاجات يومية في منشآت نفطية في لندن وأماكن أخرى في بريطانيا منذ الجمعة الماضي وتعهدت بأن تقوم بالمزيد من الاحتجاجات في العاصمة لندن الأسبوع المقبل مطالبين الحكومة البريطانية بالالتزام التام بإنهاء كل البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري على الفور.

وسبق أن أطلق الآلاف من المدافعين عن البيئة من مجموعة كستينكشن ريبيليون في لندن في آب العام الماضي تظاهرات استمرت لأسبوعين لمطالبة الحكومات بالتحرك العاجل لمكافحة التغيرات المناخية.