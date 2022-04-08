بكين:لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز التحالفات العسكرية

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التطور الحالي للوضع الدولي أثبت مرة أخرى استحالة ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز التحالفات العسكرية.

ونقلت وكالة شينخوا عن جين بينغ قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم: إن تطور الوضع الدولي الحالي أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز التحالفات العسكرية.

وأعرب الرئيس الصيني خلال الاتصال عن استعداد بلاده للعمل مع الفلبين ودول المنطقة من أجل التوصل لالتزام صارم بمفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام والعمل على حماية السلام والاستقرار اللذين تم تحقيقهما بصعوبة في المنطقة.

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