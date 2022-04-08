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زاخاروفا: الناتو يقاتل روسيا منذ زمن بأيدي نظام أوكرانيا

2022-04-08

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعمل على إطالة أمد النزاع في أوكرانيا من خلال استمراره في تزويد نظامها بالأسلحة مؤكدة أن الحلف يقاتل بالفعل ضد روسيا منذ زمن بأيدي السلطات في كييف.

وتعليقاً على نتائج اجتماع مجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد يومي 6 و7 نيسان الحالي قالت زاخاروفا في بيان اليوم “من خلال الاستمرار في تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية يمهد حلف الناتو لإطالة أمد الصراع” مضيفة “إن الناتو يغذي نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب وما يبديه من قسوة تجاه المدنيين ليس في دونباس فحسب بل وفي جميع أنحاء أوكرانيا”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ رفض بشكل مخجل التعليق على إساءة المسلحين الأوكرانيين معاملة أسرى الحرب الروس” مضيفة أن غض الطرف عن جرائم نظام كييف أصبح بالنسبة للناتو أمراً عادياً.

وأوضحت زاخاروفا أنه من أجل احتواء روسيا يحشد الناتو قواته على الجانب الشرقي ويواصل جر جورجيا وفنلندا والسويد ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دائرة نفوذه.

وكان ستولتنبيرغ وعد بأن تبحث دول الناتو كيفية دعم أوكرانيا من خلال منظومات سلاح متقدمة بعد أن طالبت السلطات في كييف الحلف بإمدادها بكل ما تحتاجه من الأسلحة والمعدات العسكرية.

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