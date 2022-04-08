المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 17 بالمئة

موسكو-سانا

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17 بالمئة سنوياً بواقع 300 نقطة أساس.

وأوضح بيان صادر عن البنك أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الـ 11 من نيسان الجاري.

ورجح المركزي الروسي إجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل مشيراً إلى أن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة وتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي.

وكان المركزي الروسي رفع في الـ 28 من شباط الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى تاريخي بلغ 20 بالمئة لدعم العملة الروسية.

وأشار خبراء إلى أن قرار المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة دليل على نجاحه بتأمين الاستقرار المالي في روسيا.

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