مستويات قياسية لأسعار الغاز والسلع الغذائية في أوروبا

لندن-باريس-سانا

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم ارتفاعها حيث اقتربت العقود الآجلة من مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر أيار المقبل على مؤشر المركز الأوروبي بنسبة 4ر1 بالمئة لتصل إلى 1195 دولاراً لكل ألف متر مكعب بعد أن تم تداوله سابقاً عند مستوى 1172 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

بدورها بلغت أسعار السلع الغذائية العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق في آذار الماضي.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” أن مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة ارتفع بنسبة 6ر12 بالمئة بين شباط وآذار الماضيين في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به عام 1990.

وعزت المنظمة الزيادة بشكل أساسي إلى مؤشر الفاو لأسعار الحبوب الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1ر17 بالمئة مقارنة مع شهر شباط الماضي مدفوعاً بالزيادات الكبيرة في أسعار القمح والحبوب الخشنة ويرجع ذلك أساساً إلى الأزمة في أوكرانيا.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب الزيوت النباتية التي قفز مؤشرها في منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2ر23 بالمئة مدفوعا بارتفاع أسعار زيت عباد الشمس الذي تعد أوكرانيا أكبر مصدر له في العالم.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار زيوت النخيل والصويا واللفت بشكل حاد على وقع زيادة الطلب العالمي على الواردات بسبب الاضطرابات في المعروض من زيت عباد الشمس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency