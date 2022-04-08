سويسرا ترفض طرد الدبلوماسيين الروس من البلاد

جنيف-سانا

أعلن الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس رفضه طرد الدبلوماسيين الروس على غرار دول أخرى رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كاسيس في مقابلة مع قناة “ار تي اس” التلفزيونية بثت اليوم “سويسرا تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل لتوضيح الانتهاكات المنسوبة إلى روسيا في بوتشا الأوكرانية”.

واعتبر المجلس الوطني السويسري أن طرد الدبلوماسيين إجراء يجب تنفيذه حفاظاً على الأمن وليس كعقاب لشيء ما داعياً إلى الالتزام بهذا الخط وعدم تغيير القواعد “خشية وجود الكثير من الالتباس”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت أمس “إن طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية يمكن اعتباره هجوماً إعلامياً وسياسياً على روسيا”.

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