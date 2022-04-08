رداً على جرائم الاحتلال.. عملية بطولية تؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين نفذ فلسطيني مساء اليوم عملية بطولية وسط “تل أبيب” أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عملية إطلاق النار وأصوات انفجارات دوت في ثلاثة أماكن في “تل أبيب” ما أدى إلى مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين وإصابة 14 آخرين أغلبهم بحالة حرجة بينما تمكن منفذ العملية البطولية من الانسحاب.

وفرضت سلطات الاحتلال طوقا أمنيا وأوقفت حركة المواصلات في “تل أبيب” ونشرت المئات من عناصر قواتها بحثا عن منفذ العملية كما طلبت من مستوطني “تل أبيب” التزام المنازل.

وتعد هذه العملية البطولية هي الرابعة من نوعها في غضون نحو أسبوعين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضد الاحتلال الإسرائيلي حيث أدت العمليات الثلاث السابقة إلى مقتل 11 إسرائيليا في تصاعد نوعي للمقاومة الفلسطينية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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